Ticari araç devrildi, 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

A.C. yönetimindeki plakalı hafif ticari araç, -Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.C, A.E.C, E.C. ile A.C. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

