Ticari araç devrildi, 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
A.C. yönetimindeki plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü ile araçta bulunan M.C, A.E.C, E.C. ile A.C. yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.
