Ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Değirmendere Mahallesi mevkisindeki kavşakta, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 61 AGR 409 plakalı motosiklet ile M.B'nin kullandığı özel bir turizm firmasına ait 34 FFL 587 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.