Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



A.D. (69) idaresindeki 03 AR 871 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde, D.C'nin (32) kullandığı 42 V 0599 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.