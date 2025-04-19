Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.D. (69) idaresindeki 03 AR 871 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde, D.C'nin (32) kullandığı 42 V 0599 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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