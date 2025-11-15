Ticari araç takla attı, sürücü yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde ticari aracın sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarparak takla attı ve park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Kazada araç sürücüsü yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgey gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, devrilen araç çekici marifetiyle kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yolda temizlik çalışması gerçekleştirmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

ALKOL TESTİ SIFIR ÇIKTI



Kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün, hayati tehlikesinin olmadığı ve tedaviyi kabul etmediği öğrenildi. Ayrıca alkollü olduğu düşünülen sürücünün, hastanede yapılan alkol testinin ise sıfır çıktığı bilgisine ulaşıldı.