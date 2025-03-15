Ticari araca alkol kilidi şartı: Bakan Kacır ayrıntıları paylaştı
Tüm ticari araçlara alkol kilidi geliyor. Yeni nesil gelişmiş güvenlik sistemlerinin araçlarda kullanımında uygulanacak kuralları belirleyen düzenleme dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ulaşım güvenliğinde uluslararası uygulamaları esas alan düzenlemenin detaylarını paylaştı.
Yönetmelik taksi, kamyonet, panelvan, minibüs gibi ticari araçlarla ilgili.
Düzenleme, bu araçlara satış sonrası alkol kilitleme cihazlarının takılabilmesini mümkün kılan standart bir arayüz oluşturulmasını içeriyor.
Alkol kilidi, nefes kontrolüyle sürücünün alkol oranını belirliyor. Sınır aşılmışsa araç kendisini kitliyor.
Yönetmelikle akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi de zorunlu hale geliyor.
Aracın kritik sistemlerinin kaza hemen öncesi ve sonrası bilgilerini içeren olay veri kaydedicisi zorunluluğu ise ticari araçlarda yürürlüğe girerken, orta ve ağır ticari araçlar için bu zorunluluk 2029'da başlayacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ulaşım güvenliğinde uluslararası uygulamaları esas alan düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, konuya ilişkin detayları paylaştı.
BAKAN KACIR AYRINTILARI PAYLAŞTI
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulaşım güvenliğinde uluslararası uygulamaları esas alan düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Otomotiv sektörümüzün rekabetçiliğini korumak ve vatandaşlarımızın güvenliğini en üst seviyede gözetmek üzere AB ile uyum çerçevesinde hazırladığımız yeni nesil gelişmiş güvenlik sistemlerinin kullanımında uygulanacak kuralları belirleyen yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı." ifadelerini kullandı.
Bakan Kacır'ın paylaşımında, şu bilgilere yer verildi:
"Akıllı Hız Destek Sistemi: Sürücülere yol ortamına uygun hızı korumasına yönelik bildirimler sağlar. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur. Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi: Sürücülerin uyanıklığını değerlendirir ve uyarılarda bulunur. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur. Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemi: Sürücünün dikkatini değerlendiren uyarılarda bulunur. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur.
Olay Veri Kaydedicisi: Aracın kritik sistemlerinin kaza hemen öncesi ve sonrası bilgilerini içerir. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçlarında zorunludur. Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında ise 7 Ocak 2029 zorunlu olacak. Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığı: Araçlara satış sonrası alkol kilitleme cihazlarının takılabilmesini mümkün kılan standart bir ara yüz oluşturulmasını içerir. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında bu ara yüzün oluşturulması zorunludur."
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