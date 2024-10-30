Ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı: Kaza araç kamerası tarafından kaydedildi
Rize'de yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Mehmet Ali Köse ağır yaralandı. Kaza anı araç kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, İslampaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Kutlu idaresindeki 53 ABD 353 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Köse’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takLa atıp, zemine düşen Köse ağır yaralandı.
Ambulansla Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali Köse’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürülürken, kaza anı çevreden geçen bir minibüsün araç içi kamerasına yansıdı.
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