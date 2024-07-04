Ticari taksiye çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önünde giden ticari taksiye çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Ticari taksiye çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

'nın Nilüfer ilçesinde Aygün Ş. yönetimindeki 16 AVC 044 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Mehmet A. idaresindeki 16 T 0806 plakalı ticari taksiye çarpıp takla attı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan yön levhası ve aydınlatma direğine çarpan her iki araç, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Aygün Ş. ve araçta bulunan Mahmut A. ile ticari taksi sürücüsü Mehmet A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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