TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak

TİGEM açık artırma usulüyle 15 safkan Arap koşu tayı satacağını duyurdu.

TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 erkek safkan elit Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, tayların satışı, açık artırma usulüyle tek tek yapılacak.

İhale 3 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Geçici teminat tutarı tay başına 100 bin lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesi, TİGEM'in Ankara'daki adresinde ve işletmede görülebilecek.

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