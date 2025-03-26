TİGEM 306 işçi alımı başvuru tarihleri: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman?

TİGEM geçici mevsimlik işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak. 18 yaşından büyük ve 40 yaşını doldurmamış adaylar arasından genel şartları taşıyan adaylar Ankara'da kura çekimine katılacak ve ardından başarılı olanlar arasından sözlü mülakat gerçekleştirilecek. İşte, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı detayları...



TİGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?



Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nin geçici mevsimlik işçi ilanıyla ilgilenen adaylar, 2-7 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvrularını tamamlayacak.



Kura Çekimi



Başvuruları kabul edilen adaylar arasından alınacak her unvan sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday için kura çekimi Ankara'da 6 Mayıs günü saat 10:00'da yapılacak. Kura sonuçları da https://tigem.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.



Sözlü Mülakat



Asil listede yer alan adayların mülakat yerleri ve tarihleri (https://tigem.gov.tr/) adresinden duyurulacak. Kurul tarafından, alınan puanların ortalaması 60 ve üzeri olanlar başarılı kabul edilecek.



İşe Başlama Tarihi



Adayların mülakat sonuçlarının açıklanması ardından üç iş günü içinde itiraz edebilme hakkı bulunuyor. Göreve başlayacak adayı ilgilendiren tüm detaylar TİGEM'den ilan edilecek ve güvenlik/arşiv soruşturması ardından iş başı yapılacak. İki ay deneme süresi verilecek.

Alım Yapılacak Branşlar

Beko Loder Operatörü

Forklift Operatörü

İş Makineleri Operatörü

Ekip-Çavuş

Lastik Tamircisi

Elektrikçi

Kamera Güv.Sis. Operatörü

Garson

İnşaat Ustası

Kasap/Kasap Yardımcısı

Nalbant

At Bakıcısı/Seyis

Hayvan Bakıcısı

Kahya-K.Yardımcısı

Kaloriferci-Sıhhi Tesisatçı

Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)

Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı

Selektör Makinesi

Operatörü

Zirai Alet/Makine Bakım Onarım Tamir Ustası

Marangoz

Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı

Traktör Bakım Onarımcısı

İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı

Center-Pivot/Zirai Sulamacı

Sondaj İşçisi

Ağır Araç Şoförü

Otomotiv Elektrik Ustası

Traktör Şoförü-Sürücü

Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Operatörü

Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Yemleme Vagonu Operatörü

Tornacı

Aşçı-Aşçı Yardımcısı-Fırıncı

Arıcı

TİGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI