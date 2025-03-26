TİGEM 306 işçi alımı başvuru tarihleri: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından farklı pozisyonlarda 306 geçici işçi alımı yapılıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından başvurusu kabul edilenler kura çekimine ve sözlü mülakat aşamalarına tabii tutulacak. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebiliyor. TİGEM işçi alımı ne zaman? İşte, branş dağılımı...
TİGEM geçici mevsimlik işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak. 18 yaşından büyük ve 40 yaşını doldurmamış adaylar arasından genel şartları taşıyan adaylar Ankara'da kura çekimine katılacak ve ardından başarılı olanlar arasından sözlü mülakat gerçekleştirilecek. İşte, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı detayları...
TİGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nin geçici mevsimlik işçi ilanıyla ilgilenen adaylar, 2-7 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvrularını tamamlayacak.
Kura Çekimi
Başvuruları kabul edilen adaylar arasından alınacak her unvan sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday için kura çekimi Ankara'da 6 Mayıs günü saat 10:00'da yapılacak. Kura sonuçları da https://tigem.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.
Sözlü Mülakat
Asil listede yer alan adayların mülakat yerleri ve tarihleri (https://tigem.gov.tr/) adresinden duyurulacak. Kurul tarafından, alınan puanların ortalaması 60 ve üzeri olanlar başarılı kabul edilecek.
İşe Başlama Tarihi
Adayların mülakat sonuçlarının açıklanması ardından üç iş günü içinde itiraz edebilme hakkı bulunuyor. Göreve başlayacak adayı ilgilendiren tüm detaylar TİGEM'den ilan edilecek ve güvenlik/arşiv soruşturması ardından iş başı yapılacak. İki ay deneme süresi verilecek.
Alım Yapılacak Branşlar
Beko Loder Operatörü
Forklift Operatörü
İş Makineleri Operatörü
Ekip-Çavuş
Lastik Tamircisi
Elektrikçi
Kamera Güv.Sis. Operatörü
Garson
İnşaat Ustası
Kasap/Kasap Yardımcısı
Nalbant
At Bakıcısı/Seyis
Hayvan Bakıcısı
Kahya-K.Yardımcısı
Kaloriferci-Sıhhi Tesisatçı
Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)
Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı
Selektör Makinesi
Operatörü
Zirai Alet/Makine Bakım Onarım Tamir Ustası
Marangoz
Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı
İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
Traktör Bakım Onarımcısı
İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı
Center-Pivot/Zirai Sulamacı
Sondaj İşçisi
Ağır Araç Şoförü
Otomotiv Elektrik Ustası
Traktör Şoförü-Sürücü
Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Operatörü
Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Yemleme Vagonu Operatörü
Tornacı
Aşçı-Aşçı Yardımcısı-Fırıncı
Arıcı
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