TİGEM 800 arı kovanı alımı yapacak: TİGEM arı kovanı ihalesi ne zaman?

TİGEM arı kovanı ihalesi yapacağını duyurdu. Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, ihale kapalı zarf teklif alma usulüyle yapılacak. İstekliler teklif tutarının yüzde 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat verecek. Kesin teminat, ihale tutarının yüzde 6'sı oranında olacak.



İhale 5 Kasım Salı günü saat 14.00'te işletmenin toplantı salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.



Konuya ilişkin şartname TİGEM internet sayfasından, Ticaret ve Satın Alma Daire Başkanlığından ve işletmeden görülebilecek. İstekliler ihale dokümanını işletmeden 250 lira karşılığında temin edebilecek.