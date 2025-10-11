TİGEM mevsimlik işçi alımı başvuru ekranı: Tarım İşletmesi Müdürlüğü işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

Personel alımı ilanlarını takip edenler için Tarım İşletmesi Müdürlüğü 50 mevsimlik işçi temini yapıyor. İşçi alımına dair başvurular 13 Ekim günü başlıyor. Kura çekimleri de Ankara'da yapılacak, sonuçlar tigem.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sınav aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde görevlendirilecek. Peki, TİGEM işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor? TİGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere başvurular 13-18 Ekim günlerinde İŞKUR platformundan alınacak. Alım yapılacak kadrolar; Tır Şoförü pozisyonunda 5, Oto Elektrikçi pozisyonunda 3, Zirai Aletler Tamircisi pozisyonunda 5, Traktör Bakım Onarımcısı pozisyonunda 5, Elektrikçi pozisyonunda 10, Traktör Sürücüsü pozisyonunda 20 ve 2 İş Makinası Operatörü. Kura çekimi 4 Kasım günü saat 10:00'da Ankara Bulvar TİGEM Sosyal Tesisler'de yapılacak. Sonuçlar tigem.gov.tr adresinden ilan edilecek. Kurada ismi çıkan adayların sözlü sınav yerleri, tarihleri ve istenen evraklar daha sonra internet adresinden paylaşılacak.



BAŞVURU ŞARTLARI



1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 45 yaşını doldurmamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya

çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.

6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

8. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel niteliklere haiz olmak.

9. Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listeden müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

10. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

11. İlanın yayınlandığı tarih itibariyle veya sonrası alınan Adli Sicil Belgesi teslim edilmesi gerekmektedir. (Kamu Kurumları için alınacak olan belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekmekte olup, E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da kabul edilecektir.)

12. Kura çekimi, sözlü/mülakat-uygulama sınav ve diğer her türlü duyurular https://tigem.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

13. Diğer hususlarda ilgili mevzuat ve yönetmeliklere göre hareket edilir.

14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

15. Sözlü/mülakat-uygulama sınavında başarılı sayılan adaylar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. Maddesine göre Tehlikeli ve Çok Tehlikeli, her türlü iklim şartlarında, vardiyalı İşlerde çalışabileceklerine dair tam teşekküllü hastaneden son altı ay içerisinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirerek, idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri de yapmayı kabul etmiş sayılır.