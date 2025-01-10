TİGEM sözleşmeli 69 ziraat mühendisi alacak: TİGEM personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 69 sözleşmeli ziraat mühendisi alacak. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Başvurular, 19 Ocak'a kadar e-Devlet ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.



SINAV TARİHİ



Giriş sınavının yazılı bölümü, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.



Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati, TİGEM'in internet sayfasında (www.tigem.gov.tr) ayrıca ilan edilecek.



TİGEM BAŞVURU ŞARTLARI



TİGEM personel alımı şartları şu şekilde:



1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.



a) Kamu haklarından mahrum bulunmamaları,



b) 18 yaşını tamamlamış olmaları,



c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,



d) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamaları,



2) Fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının TİGEM’in ihtiyacına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



3) Son başvuru tarihi itibarıyla mezun olunan programa göre geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) almış olmak. (2024 KPSS (B) grubu sınavı)



4) Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.



5) Atanmaya hak kazanan adaylardan arşiv araştırması olumlu gelenler göreve başlatılacaktır.