TİHA Akıncı'dan yeni başarı: 100 bin saat tamamlandı

HAVACILIK TARİHİNE İMZA



Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA'nın ilk kez 24 Nisan 2023'te Çorlu'da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023'te ise yeni bir ilke imza atıldı.



İstanbul semalarında AKINCI TİHA ile insansız savaş uçağı KIZILELMA aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti. 2022'de yapılan TEKNOFEST Azerbaycan'da Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da kokpitinde olduğu MIG-29 savaş jeti ile kol uçuşu icra eden Bayraktar AKINCI, yine TEKNOFEST'te SOLOTÜRK, Hürkuş ve Türk Yıldızları akrobasi timi ile kol uçuşları yaptı.



Geçen yıl 22 Mayıs'ta Çorlu'dan Keşan'a intikal uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3 ile Bayraktar AKINCI kol uçuşu icra etti.



Bayraktar AKINCI TİHA, KKTC'nin 50. yıl kutlamaları kapsamında tarihi bir uçuş yaptı. Tekirdağ'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan TİHA'lar, yaklaşık 3 saatlik uçuş süresince 1022 kilometre mesafe katederek Geçitkale Havalimanı'na başarıyla indi. Ortalama 29 bin feet irtifada seyreden milli TİHA'lar, kutlama programında selamlama geçişi ve kol uçuşu yaparak gökyüzünde gösteriye imza attı.