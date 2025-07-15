Tijen Karaş kimdir? Sunucu Tijen Karaş'ın hayatı

Tijen Karaş, 28 Ocak 1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Haber sunucusudur. TRT Haber'de 15 Temmuz askeri darbe girişimi bildirisini okumuştur.



Karaş daha sonra bildiriyi silah zoru ile okuduğunu ifade etmiştir.



3 kardeştir ve ailenin ortanca kızıdır. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu.



Haber dünyasına adım atmadan önce TRT Avrasya kanalında bir program ve Türk Haberler Ajansında "Sanat ve Politika" isimli bir köşe sunmuştur.