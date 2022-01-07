'Tik Tok'çu savcı görevden uzaklaştırıldı

Haberler - ntv.com.tr 07.01.2022 - 15:45 | Son Güncelleme : 07.01.2022 - 16:13
Manisa Turgutlu Savcısı Nusreddin Saltabaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.
Saltabaş’ın spor yaparken ve şarkı söylerken yaptığı paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı.
Hakimler ve Savcılık Kurulu (HSK) 1. Dairesi, görüntülere ilişkin inceleme başlattı.
İnceleme sonrası toplanan HSK 2.Dairesi, "mesleğe yakışmayan tavırlar sergilediği" gerekçesiyle Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
Sosyal medya hesaplarını kapatan Saltabaş'ın görevinden istifa ettiği öğrenildi.