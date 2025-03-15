Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli cinayetinde gözaltı sayısı 5 oldu: Dere kenarında saklanırken yakalandı

11 Mart saat 21.00 sıralarında Bozdoğan Hisar Mahallesi Kale mevkisinde, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli, 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



OLAY YERİNDE 13 BOŞ KOVAN BULUNDU



Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kadının bulunduğu yerdeki 45 AKK 504 plakalı otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin kocasına ait olduğu belirlendi.

KOCASI VE 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli Mutlu D.’nin ise yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

TİKTOK FENOMENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Öldürülen Meltem Menteşeli'nin sosyal medyada TikTok ünlüsü olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri yaparak geçimlerini sağladığı da öğrenildi.