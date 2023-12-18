TikTok için kediye işkence: Çocuk serbest, görüntüyü çeken sınır dışı edilecek

Hatay'ın Erzin ilçesinde TikTok isimli uygulamada yayınlamak için kediyi dere yatağına atan 11 yaşındaki çocuk serbest kalırken, o anları kaydeden yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek.

TikTok için kediye işkence: Çocuk serbest, görüntüyü çeken sınır dışı edilecek

Erzin ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu B.A. (18) isimli genç ve 11 yaşındaki S.E. isimli , TikTok isimli uygulamaya video atmak için kediyi dere yatağına atmıştı.

11 yaşındaki çocuk kediyi yüksekten atarken atarken, 18 yaşındaki genç ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Erzin Kaymakamlığı, kısa sürede şahısların tespit edilmesini sağlamış ve polis ekipleri şahısları gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 yaşındaki çocuk serbest bırakılırken, görüntüleri kayıt altına alan 18 yaşındaki şahsın sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen B.A. sınır dışı edilecek.

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