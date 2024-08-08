TikTok kapatılacak mı? AK Parti'den açıklama

Instagram'ın kapatılmasına ilişkin tartışmalar devam ederken "TikTok kapatılacak mı?" soru da gündeme geldi.



TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay, Ankara, Adana, Mersin ve İstanbul'da karşılaştığı vatandaşların TikTok ile ilgili şikayette bulunduğunu kaydetti.



"TikTok kullanmıyorum. Beni sokakta gören insanlar diyor ki, 'Bu TikTok'u kapatırsan, cennetin kapısına aralarsın.' TikTok'tan çok ciddi sayıda eleştiri var, ciddi sayıda şikayet var." diye konuşan Yayman, "TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı.



Yayman, şöyle devam etti:



"Yaşını, başına almış insanların orada bir paylaşım yapmaları ve bir farkındalık oluşturmak için çok irrasyonel, absürt tavırlar içerisine girmeleri, sakil paylaşımlar yapmaları; bunları bir özgürlük alanı olarak görmüyorum. Burası tamamen insanlık değerlerinden uzaklaşmış, yerli ve milli değerler değil, topyekun evrensel değerlerden kopuş ve büyük bir yabancılaşma olarak görüyorum. Bunları kabul etmek mümkün değil. Tekrar TikTok'un Türkiye temsilcilerine ve küresel ağ sağlayıcılara bir kez daha seslenmek istiyorum; TikTok'un bu yaptıklarını asla kabul etmiyorum. Bu paylaşımları asla onaylamıyorum ve muhakkak TikTok'un topluluk kuralları başta olmak üzere Türkiye'nin moral değerlerine, ahlak değerlerine, geleneklerine, ananelerine uygun bir yayın politikası içerisinde olmasını bütün toplum gibi ben de milletimiz gibi bekliyorum." dedi.



"MUSTAFA KEMAL İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARI ASLA ONAYLAMIYORUM"



Yayman, AK Parti hükümeti olarak yasaklamalar ile sansür uygulamalarına kesinlikle karşı olduklarını ancak sosyal medya platformlarının da sorumluluklarına uygun davranması gerektiğini kaydetti.



Yayman, son günlerde TikTok'ta paylaşılmaya başlanan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili içeriklere de tepki göstererek, "Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili TikTok'taki paylaşımları asla onaylamıyoruz, tasvip etmiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir değer olarak içinin boşaltılması ve Mustafa Kemal figürünün trolleşmesine ve trolleştirilmesini asla onaylamıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir ve trolleşmenin bu noktaya gelmesi aslında dijital dünyanın içine girdiği krizin en önemli göstergelerinden bir tanesidir." diye konuştu.

