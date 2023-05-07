TikTok videosu çekerken canından oldu

Mardin'de sosyal medya uygulaması TikTok videosu çekmek isterken atladığı su kanalının zeminine başını çarpan Suriye uyruklu genç hayatını kaybetti.

TikTok videosu çekerken canından oldu

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kırsal Dumluca Mahallesi’nde meydana geleln olayda TikTok videosu çekmek isteyen Suriye uyruklu Lueyna El Hüseyni hayatını kaybetti.

Bölgeden geçen su kanalına atlayan Suriye uyruklu Lueyna El Hüseyni, başını kanalın tabanına çarparak bir süre suda hareketsiz ilerledi.

Bu sırada ismi öğrenilemeyen 8 yaşındaki kız kardeşi de o anları cep telefonundaki TikTok uygulamasıyla görüntüledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağabeyinin suda hareketsiz şekilde ilerlediğini fark eden kardeşi, çevredekilere verdi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan Hüseyni’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hüseyni’nin cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

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