Tiktok videosu pahalıya mal oldu

Jandarma ekiplerine yakalanmamak için ters yöne girerek kaçan ve bu anları kaydederek Tiktok’ta paylaşan motosiklet sürücüsüne 28 bin TL cezai işlem uygulandı.

Tiktok videosu pahalıya mal oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde ters yöne girerek jandarma ekiplerinden kaçan motosikletli şahsın o anlarını başka bir arkadaşı cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Trafiği tehlikeye düşüren ve bu anları kayıt altına alan şahıslar, görüntüleri isimli sosyal medya uygulamasında paylaştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; "dur" ihtarına uymayan, ters yöne giren ve trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücü ve o anları kayıt altına alan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Tiktok videosu pahalıya mal oldu - 1 Şahışların gözaltına alınması

28 BİN TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Motosiklet sürücüsüne 28 bin TL cezai işlem uygulanırken, iki şahıs hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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