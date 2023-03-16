TikTok'a bir yasak da İngiltere'den

İngiltere yönetimi hükümete ait cihazlarda TikTok kullanımını yasakladı.

TikTok'a bir yasak da İngiltere'den

Çinli video paylaşım platformu TikTok'a bir yasak daha geldi.

İngiltere'de hükümete ait cihazlarda TikTok kullanımını yasakladı.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı olarak faaliyet gösteren AB Komisyonu da çalışanlarına sosyal medya uygulaması TikTok kullanımını güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklamıştı.

ABD Senatosu da geçen aralık ayında federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etmişti. 

Karara gerekçe olarak "ulusal güvenlik endişeleri" gösterilmişti. 

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