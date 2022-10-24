'TikTok'çu gaspçılara 133 yıl hapis

İstanbul Bayrampaşa'da Pakistan uyruklu 9 kişiyi tehdit ederek para alan 2 zanlı ayrı ayrı 133 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Pakistan uyruklu tutuklu sanıklar Omar Shah ve Farman Khan getirildi. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.



Sanık Omar Shah savunmasında suç işlemediğini belirterek, "Olaydan haberim yoktu. Benim üzerimden müştekilerin herhangi bir eşyası çıkmadı. Aleyhime hiçbir delil yok. Delil varsa ceza verin, Karakolda TikTok videoları izletildi. Kesinlikle o videodaki kişi ben değilim" dedi.



Diğer sanık Farman Khan ise olay sırasında alkollü olduğu ve olanları hatırlamadığını öne sürdü. İki sanık da beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Omar Shah ve Farman Khan hakkında, 8 müştekiye karşı 'Nitelikli yağma' suçundan ayrı ayrı 93 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, iki sanığın 8 müştekiye karşı 'Cebir, tehdit veya hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ayrı ayrı 40 yıl hapis cezasına hükmetti. Toplamda iki sanık hakkında, ayrı ayrı 133 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

3 SUÇTAN BERAAT

Heyet, iki sanığa 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına ve müşteki Shahid Pervaiz'e karşı 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ise ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.

ELLERİNİ BAĞLADILAR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müştekilerin 4 Ocak 2022 tarihinde Bayrampaşa'daki evlerinde oturdukları sırada, kimliği belirsiz 6 şüphelinin müştekilerin evlerine gelerek zorla içeri girdikleri, bazılarının elinde silah diğerlerinde ise bıçak olduğu anlatıldı.

Şüphelilerin içeri girdikten sonra müştekileri darbederek, üzerlerindeki kıyafetleri çıkardıkları, müştekilere ait 6 adet cep telefonu, 6 bin lira ve ayakkabılarını alarak, ellerini bağlayıp etkisiz hale getirdikleri anlatıldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

İddianamede, şüphelilerin bu sırada cep telefonu kamerasıyla da kayıt yaparak, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aktarıldı. Şüphelilerden ikisinin Omar Shah ve Ferman Khan olduklarının tespit edildiği ve yapılan operasyonla 2 şüphelinin yakalandığı, evde yapılan aramalarda müştekilere ait eşyaların ele geçirildiği anlatıldı.

