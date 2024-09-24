Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti: Veda mektubu ortaya çıktı

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti.

Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Vefat eden Kübra Aykut'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.



Aykut'un intihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenilirkne, polis olayla ilgili inceleme başlattı.