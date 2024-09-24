Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti: Veda mektubu ortaya çıktı

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti: Veda mektubu ortaya çıktı

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti.

Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Vefat eden Kübra Aykut'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Aykut'un intihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenilirkne, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti: Veda mektubu ortaya çıktı - 1

DİLAN POLAT HASTANEYE GELDİ

Yaşanılan olayın ardından fenomeni Kübra Aykut özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye geldi. Bir süre hastanede bekleyen Polat, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldı.

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