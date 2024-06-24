TikTok'ta çocuk istismarı skandalı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı, videodaki kişi gözaltında

TikTok'ta etkileşim uğruna bir kullanıcının kuzeni olduğunu söylediği küçük çocuğu dudağından öptüğü anları paylaştı. Yaşanılan bu olay sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından şahıs gözaltına alınırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da son dakika açıklaması yapıldı.

TikTok'ta çocuk istismarı skandalı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı, videodaki kişi gözaltında


TikTok üzerinden canlı yayın yapan D.Ö.K isimli genç kadın, 6-7 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve kendisini yanağından öpen kuzeninden "ben dudak seviyorum, beni dudağımdan öp" diyerek dudağından öptürdü.

Genç kadın, kendisini öpen çocuğa "öpmedin yaladın beni" diyerek yeniden dudağından öptürdü. D.Ö.K, yaşanan o anları takipçileriyle paylaştı. Yaşanılan bu olay büyük tepki topladı.

GÖZALTINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir erkek çocuğunu istismar ettiği görüntüleri hesabında paylaşan kadının gözaltına alındığını duyurdu.

BAKANLIK DUYURDU

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya mecralarında, bir kadının etkileşim uğruna bir çocuğu istismar ettiğine dair paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "Olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde harekete geçmiştir. Videodaki şahıs gözaltına alınmıştır. Çocuğun ailesi ile yapılan görüşmede videonun eski olduğu bilgisi edinilmiştir. Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır. Bakanlık olarak sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir erkek çocuğunu istismar ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan kadının gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya mecralarında, bir kadının etkileşim uğruna bir çocuğu istismar ettiğine dair paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "Olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde harekete geçmiştir. Videodaki şahıs gözaltına alınmıştır. Çocuğun ailesi ile yapılan görüşmede videonun eski olduğu bilgisi edinilmiştir. Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu Tiktok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır. Bakanlık olarak sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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