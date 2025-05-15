TikTok’ta görüp denedi, ölümden döndü
TikTok’ta gördüğü videodan etkilenen 12 yaşındaki çocuk, çekici üzerinde bisiklet sürerken ölümden döndü.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki çocuk, TikTok isimli uygulamada gördüğü video sonrası çekici üzerinde bisiklet sürmek istedi.
Çekicinin üzerine bisikletini çıkaran ve pedal çevirmesiyle düşen çocuk ölümden döndü.
"TİKTOK'TA GÖRÜP HEVESLENMİŞTİM"
TikTok’ta gördüğü video üzerine çekici üzerinde bisiklet sürdüğünü anlatan çocuk, şöyle dedi:
"TikTok’ta görüp heveslenmiştim, bisikleti çekicinin üzerine çıkardım. 2 pedal attım, sonra da düştüm. Yapacağımı zanbettim ama yapamadım."
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