TikTok’ta görüp denedi, ölümden döndü

TikTok’ta gördüğü videodan etkilenen 12 yaşındaki çocuk, çekici üzerinde bisiklet sürerken ölümden döndü.

TikTok’ta görüp denedi, ölümden döndü

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki , TikTok isimli uygulamada gördüğü video sonrası çekici üzerinde bisiklet sürmek istedi.

Çekicinin üzerine bisikletini çıkaran ve pedal çevirmesiyle düşen çocuk ölümden döndü.

"'TA GÖRÜP HEVESLENMİŞTİM"

TikTok’ta gördüğü video üzerine çekici üzerinde bisiklet sürdüğünü anlatan çocuk, şöyle dedi:

TikTok’ta görüp denedi, ölümden döndü - 1 TikTok’ta gördüğü görüntüyü çekici üzerinde deneyen çocuk ölümden döndü

"TikTok’ta görüp heveslenmiştim, bisikleti çekicinin üzerine çıkardım. 2 pedal attım, sonra da düştüm. Yapacağımı zanbettim ama yapamadım."

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