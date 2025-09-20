TikTok'ta kızını dans ettirip para isteyen babaya gözaltı

TikTok'ta para kazanmak için kızını dans ettirdiği içerikler paylaşan baba gözaltına alındı.

Gelişmeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu.

"Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir." denilen açıklamada, babanın gözaltına alındığı bildirildi.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Açıklamada, görüntülerde yer alan kız çocuğunun da devlet koruması altına alındığı kaydedildi.

Bakanlık, çocuğa yönelik psikososyal destek süreci başlatıldığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, "Bakanlık olarak, dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz." denlidi.