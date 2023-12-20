TikTok’ta müstehcen yayına 2 yıla kadar hapis istemi

Gül H. savunmasının devamında dosyada bulunan görüntülerin Ocak ayında yayınlandığını, yayında “Güzel bir şey var. Onu da giyeceğim. Bir kere daha hediye atın.” diyerek takipçilerinden para talep ettiği, yayında özel bölgelerini açtığını ve bunu para kazanmak için yaptığını ifade etti.



Gül H. Tiktok’tan 30 bin lira kazandığını ve yaptıklarının suç olduğunu bilmediğini de belirtti.



2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede müstehcen içerikli görüntülerin herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığı değerlendirilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildi.



Şüpheli Gül H. hakkında 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

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