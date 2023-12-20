TikTok’ta müstehcen yayına 2 yıla kadar hapis istemi

TikTok’ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayınlar yapan “Laz Kızı” isimli hesabın sahibi Gül H. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Gül H. hakkında müstehcenlik suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, müstehcen içerikli görüntülerin herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığına dikkat çekildi.

TikTok’ta müstehcen yayına 2 yıla kadar hapis istemi
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TikTok’ta “Laz Kızı” ismiyle müstehcen içerikli canlı yayınlar yapan Gül H. isimli kadın hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gül H.’nin TikTok’ta canlı yayınlar yaptığı, bu yayın içeriğinde müstehcen yayınlara yer verdiği kaydedildi.

Şüpheli Gül H.’nin yayında 160 bin lira kazandığını söylediği ancak olayın duyulmasının ardından hesaplarını kapattığı ve soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

“TİKTOK’TAN 30 BİN LİRA KAZANDIM”

İddianamede şüpheli Gül H.’nin savunmasına da yer verildi. Gül H. savunmasında bir süredir çalışmadığı, ’ta yayın açtığı ve takipçilerinin hediyeler gönderdiğini, bu hediyelerin kendi hesabına nakit olarak aktardığını söyledi.

TikTok’ta müstehcen yayına 2 yıla kadar hapis istemi - 1 Gül H. gözaltına alınmıştı

Gül H. savunmasının devamında dosyada bulunan görüntülerin Ocak ayında yayınlandığını, yayında “Güzel bir şey var. Onu da giyeceğim. Bir kere daha hediye atın.” diyerek takipçilerinden para talep ettiği, yayında özel bölgelerini açtığını ve bunu para kazanmak için yaptığını ifade etti.

Gül H. Tiktok’tan 30 bin lira kazandığını ve yaptıklarının suç olduğunu bilmediğini de belirtti.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede müstehcen içerikli görüntülerin herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığı değerlendirilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildi.

Şüpheli Gül H. hakkında 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

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