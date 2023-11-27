TikTok'ta para karşılığı müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı

Sosyal medya platformu TikTok'ta, para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen G.D. gözaltına alındı. 35 yaşındaki kadın, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

TikTok'ta para karşılığı müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı

'da polis ekipleri, internet üzerinden TikTok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Görüntülerdeki kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açtığı tespit edildi.

Polis harekete geçerek şüpheli G.D.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı.

TikTok'ta para karşılığı müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı - 1

Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapılan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...