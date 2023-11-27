TikTok'ta para karşılığı müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı

İstanbul'da polis ekipleri, internet üzerinden TikTok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
Görüntülerdeki kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açtığı tespit edildi.
Polis harekete geçerek şüpheli G.D.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı.
Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapılan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
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