TikTok'ta para karşılığı müstehcen yayın yapan kadın serbest bırakıldı

ADLİ KONTROLLE SERBEST

5 aylık hamile olduğu öğrenilen G.H. savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla G.H.'yi serbest bıraktı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bazı basın yayın organlarında yer alan bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımlarda; çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişi onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer veren görüntülerin yer aldığı anlaşılmıştır. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.''

