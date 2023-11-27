TikTok'ta para karşılığı müstehcen yayın yapan kadın serbest bırakıldı

Sosyal medya platformu TikTok'ta, para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TikTok'ta para karşılığı müstehcen yayın yapan kadın serbest bırakıldı
Müstehcenlik nedir, ne demek? Müstehcen kelimesinin anlamı ne?

Müstehcenlik nedir, ne demek? Müstehcen kelimesinin anlamı ne?

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'da polis ekipleri, internet üzerinden TikTok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Görüntülerdeki kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açtığı tespit edildi.

Polis harekete geçerek şüpheli G.D.'nin (35) Kartal'daki evine baskın yaptı.

TikTok'ta para karşılığı müstehcen yayın yapan kadın serbest bırakıldı - 1

Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapılan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

5 aylık hamile olduğu öğrenilen G.H. savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla G.H.'yi serbest bıraktı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bazı basın yayın organlarında yer alan bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımlarda; çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişi onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer veren görüntülerin yer aldığı anlaşılmıştır. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.''

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