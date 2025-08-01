TikTok'ta video izlerken çalınan traktörünü buldu

Konya'da bir kişi sosyal medyada video izlerken çalınan traktörünü buldu.

Çumra ilçesinde çiftçilik yapan Muhammed Işık, Haziran 2022'de evin önüne park ettiği 42 AFJ 858 plakalı traktörünü bıraktığı yerde bulamadı.

Traktörün çalındığını fark eden Işık, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu. Işık, 2,5 milyon TL'ye aldığı ve o günden beri izine rastlamadığı traktörünü, iki hafta önce sosyal medya uygulamasında başka birinin kullandığı videolarla karşılaştı.



VİDEOYU İZLEDİ, ANKARA'YA GİTTİ

Kendi traktöründeki belirgin özelliklerin, izlediği videodaki aynı marka ve model traktörde de bulunduğunu fark eden Işık, 30 Temmuz’da videoları paylaşan kişinin yaşadığı Ankara'nın Polatlı ilçesine gitti.