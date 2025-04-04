Tiktok'tan canlı yayın açan define avcılarına suçüstü
Tiktok'tan canlı yayın açarak kaçak kazıya giden 6 kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sosyal medya platformu olan Tiktok üzerinden canlı yayın açıp kaçak kazı yapan 6 kişi için jandarma ekipleri harekete geçti.
JASAT ve KOM Şube ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan R.Ü., S.Ö., Y.S., H. A., A.E.A. ve Y.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
BİR ADET TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda bir adet balyoz ve bir adet tarihi obje olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Yozgat Sorgun
- Tiktok
- Define