Tiktok'tan canlı yayın açan define avcılarına suçüstü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sosyal medya platformu olan Tiktok üzerinden canlı yayın açıp kaçak kazı yapan 6 kişi için jandarma ekipleri harekete geçti.

JASAT ve KOM Şube ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan R.Ü., S.Ö., Y.S., H. A., A.E.A. ve Y.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

BİR ADET TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda bir adet balyoz ve bir adet tarihi obje olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi.

