Tim komutanı ile hamile eşinden acı haber

İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücüler Erkan Özkan ile Gencay Oskan'ın öldüğünü belirledi.



Gencay Oskan'ın beş aylık hamile eşi Seren Oskan da kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Oskan çiftinin, Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan'ın oğlu ve gelini olduğu öğrenildi.



ÖZKAN İÇİN TÖREN YAPILDI

Evli ve 1 çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Özkan için bugün görev yaptığı Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.