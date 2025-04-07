TIME'ın "Dünyanın En Harika Yerleri" listesinde Türkiye de yer aldı

TIME dergisi, "Dünyanın En Harika Yerleri" listesini kamuoyuna duyurdu.



Dergi, bu yılki listesinde yalnızca doğal güzellikleri değil, aynı zamanda kültürel zenginlikleri, sürdürülebilir turizmi ve yenilikçi deneyimleri öne çıkaran lokasyonlara yer verdi.

TÜRKİYE DE LİSTEDE



Listeye Türkiye de girerken destinasyonlar arasında, Güney Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar uzanan geniş bir yelpaze bulunuyor.



Türkiye Bodrum’da yer alan Maxx Royal Bodrum oteli, sadece lüks konaklama olanaklarıyla değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik vizyonu ve özgün mimarisiyle öne çıkarak yurdu temsil eden önemli bir destinasyon olarak listede kendine yer buldu.



Afrika’nın gözde doğal miraslarından biri olan Victoria nŞelaleleri yakınlarındaki Mbano Manor Hotel, Zimbabve’yi listede temsil ederken lüks konaklama ile yerel dokuyu buluşturarak öne çıktı.



Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Arizona'nın Flagstaff bölgesi, Lowell Gözlemevi ile ziyaretçilerine eşsiz bir gökyüzü deneyimi sunarken Fransa’nın başkenti Paris’te yeniden ziyarete açılan Notre Dame Katedrali, tarihi mirasın yeniden doğuşunu simgelediği için listede yer aldı.