Timur Cihantimur kimdir? Timur Cihantimur olayında son durum

İstanbul'da karıştığı trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un iadesi için karar alındı.



TİMUR CİHANTİMUR KİMDİR?



Bülent Cihantimur ve Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur, 1 Mart 2024 tarihinde İstanbul Kemerburgaz'da trafik kazasına karıştı.



17 yaşındaki Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden oldu ve annesi Eylem Tok ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı.



TİMUR CİHANTİMUR NEDEN YARGILANIYOR?



Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.



Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.



Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.



18 Haziran'da ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.