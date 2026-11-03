Tinder üzerinden tanıştıkları kişilerin telefonlarını çaldılar, tutuklandılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, “Tinder ” isimli sosyal medya platformu üzerinden tanıştıkları kişilerin telefonlarını çalarak banka hesaplarındaki paraları ele geçirdikleri belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, şüphelilerin arkadaşlık kurma bahanesiyle buluştukları kişilerin telefon şifrelerini öğrendikleri, ardından telefonlarını çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, ele geçirdikleri telefonlardan banka hesaplarına girerek başka hesaplara para transferi yaptıkları belirlendi.

Uygulama üzerinden tanışarak hırsızlık yapan şebekeye operasyon .

Bu yöntemle 5 ilde hırsızlık yaptıkları, aktardıkları paraları kendi hesaplarına çekerek aralarında paylaştıkları ortaya çıktı.

Ankara, Kastamonu ve Şırnak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, suç örgütünün yöneticisi olduğu değerlendirilen 1 kişi ile 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Soruşturma sürüyor.