Tiner dökülen soba parladı: Bir ağır yaralı

Oğuzhan Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinde İbrahim Sefa Ç. (30) ısınmak için sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri elleri ve belden aşağısı yanan İbrahim Sefa Ç.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleden sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü.



Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri de atölyede inceleme yaptı.