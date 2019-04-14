Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde akşam saatlerinde annesi Büşra ve babası Semih Atlı ile birlikte komşularına misafirliğe giden minik Cengiz, oyun oynadığı sırada iddiaya göre koridorda gördüğü kapağı açık bırakılan şişedeki tineri içti.

2 yaşındaki Cengiz rahatsızlanırken, durumu fark eden ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cengiz, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada da müdahalesi yapılan Cengiz, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.