Tiner tenekesi patladı, iki işçi yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta ısınmak için ateş yakılan iş yerinde tiner tenekesinin patlaması sonucu yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Tiner tenekesi patladı, iki işçi yaralandı

'un Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi 2202 Sokak'ta çadır ile branda üretimi yapan iş yerinde çalışan işçiler, ısınmak için boş bir tenekede ateş yaktı.

Bu sırada iş yerindeki tiner dolu teneke patladı. Patlamada alevlerin arasında kalan işçi bağırarak dışarı çıktı.

Bu sırada, çevredekilerin yere yatırdığı işçi kurtarıldı.

Yüzünden yaralan kişiyle, yangını söndürmeye çalışırken yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

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