Tinerle soba yakma faciayla bitti

Konya'nın Kulu ilçesinde Tuğba Y., temizlik yaptığı iş yerinde tiner dökerek tutuşturmak istediği sobanın patlaması sonucu ağır yaralandı.

Tinerle soba yakma faciayla bitti

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde Tuğba Y., temizlik yaptığı iş yerinde tiner dökerek sobayı tutuşturmak istedi.

Soba da patlayıp alev aldı.

Tinerle soba yakma faciayla bitti - 1

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun bir bölümünde yanıklar oluşan Tuğba Y., ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Tuğba Y., ilk tedavisinin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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