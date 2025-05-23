Tios Antik Kenti’ndeki amfi tiyatroda kazı çalışmaları devam ediyor

M.Ö. 7. yüzyılda kurulduğu bilinen ve yaklaşık 5 bin kişilik kapasiteye sahip olan Tios Amfi Tiyatrosu, arkeologlar tarafından titizlikle gün yüzüne çıkarılıyor.

Yapının orijinal dokusuna sadık kalınarak yürütülen kazılar, antik dönemin mimari estetiğini yeniden ortaya koymayı hedefliyor.

Kaymakam Adem Kaya, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Tios Amfi Tiyatrosu’nun tamamlandığında bölge turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Kaya, "Bu tür tarihi yapılar yalnızca geçmişi günümüze taşımakla kalmaz, aynı zamanda ekonomik ve kültürel anlamda da bölgeye canlılık kazandırır. Çalışmaları yakından takip etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.