Tıp fakültesinde gizli kayıt: Kadın öğrencinin görüntülerini çekmeye çalıştı

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir öğrenci sıranın altına düzenek kurup kadın öğrencinin görüntüsünü kaydetti. Durumun fark edilmesinin ardından öğrenci Ö.F.S. hakkında hem adli hem de disiplin süreci başlatıldı.

Tıp fakültesinde gizli kayıt: Kadın öğrencinin görüntülerini çekmeye çalıştı

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilen Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) dersi sırasında aynı üniversite eğitim gören Ö.F.S. adlı , sıranın altına monte ettiği ahşap bir düzeneğe cep telefonunu yerleştirerek, kadın öğrencinin uygunsuz görüntülerini çekmeye çalıştı.

Yapılmaya çalışılan gizli kayıt, durumun diğer öğrenciler tarafından fark edilmesi üzerine ortaya çıktı.

ADLİ VE DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLADI

Mağdur öğrencinin şikayeti üzerine durumun polise bildirilirken, öğrenci Ö.F.S. hakkında hem adli hem de disiplin süreci başlatıldı.

Tıp fakültesinde gizli kayıt: Kadın öğrencinin görüntülerini çekmeye çalıştı - 1 Gizli kayıt düzeneği

BİR HAFTA UZAKLAŞTIRMA ALDI

Benzer bir girişimde tekrar bulunmayacağını ifade eden öğrenci, üniversiteden bir hafta uzaklaştırıldı.

hakkındaki nihai disiplin kararının kurul tarafından alınacağı, adli sürecin ise devam ettiği öğrenildi.

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