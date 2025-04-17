Tıp fakültesinde gizli kayıt: Kadın öğrencinin görüntülerini çekmeye çalıştı
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir öğrenci sıranın altına düzenek kurup kadın öğrencinin görüntüsünü kaydetti. Durumun fark edilmesinin ardından öğrenci Ö.F.S. hakkında hem adli hem de disiplin süreci başlatıldı.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilen Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) dersi sırasında aynı üniversite eğitim gören Ö.F.S. adlı öğrenci, sıranın altına monte ettiği ahşap bir düzeneğe cep telefonunu yerleştirerek, kadın öğrencinin uygunsuz görüntülerini çekmeye çalıştı.
Yapılmaya çalışılan gizli kayıt, durumun diğer öğrenciler tarafından fark edilmesi üzerine ortaya çıktı.
ADLİ VE DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLADI
Mağdur öğrencinin şikayeti üzerine durumun polise bildirilirken, öğrenci Ö.F.S. hakkında hem adli hem de disiplin süreci başlatıldı.
BİR HAFTA UZAKLAŞTIRMA ALDI
Benzer bir girişimde tekrar bulunmayacağını ifade eden öğrenci, üniversiteden bir hafta uzaklaştırıldı.
Öğrenci hakkındaki nihai disiplin kararının kurul tarafından alınacağı, adli sürecin ise devam ettiği öğrenildi.
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