Tıp mezunu otobüs şoförü cinayetinin faili tutuklandı

Polis cinayet anında Murat Kaan E.'nin oğulları H.E. (17) ve A.E.'nin (16) ile ağabeyi Selim E.'nin (45) de yanında olduğunu tespit etti.



Kameralarda ayrıca Selim E.'nin Denizhan Şahin'i otogar önünden alarak arka çıkışa doğru, Murat Kaan E.'nin yanına götürdüğü görüldü.



Murat Kaan E.'nin, Şahin'i yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak vurduğu, daha sonra ise oğlu H.E.'nin Şahin'i bıçakla sırtından yaraladığı anlar otogarın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yakalanan Selim E., H.E. ve A.E. tutuklandı.