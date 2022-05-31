TİP milletvekillerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemine polis müdahalesi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri, Gezi Parkı eylemlerinin 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı. Milletvekilerine polis müdahale etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Haberler - NTV Haber - DHA 31.05.2022 - 16:10

TİP milletvekillerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemine polis müdahalesi

İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Ahmet Şık ve Sera Kadıgil, 'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı.

Polis üzerinde "Her yer Taksim her yer direniş" yazan pankartın iplerini kesti, pankart denize düşürdü.

Polislerle milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Müdahale sırasında Sera Kadıgil'in telefonu da denize düştü.

BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu milletvekillerinin eylemine tepki göstererek sosyal medya hesabından görüntü paylaştı.

Müdahale eden polis memurlarının ödüllendirileceğini belirten Soylu, eyleme katılan milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

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