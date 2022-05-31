TİP milletvekillerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemine polis müdahalesi

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Ahmet Şık ve Sera Kadıgil, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı.



Polis üzerinde "Her yer Taksim her yer direniş" yazan pankartın iplerini kesti, pankart denize düşürdü.



Polislerle milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Müdahale sırasında Sera Kadıgil'in telefonu da denize düştü.

BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu milletvekillerinin eylemine tepki göstererek sosyal medya hesabından görüntü paylaştı.



Müdahale eden polis memurlarının ödüllendirileceğini belirten Soylu, eyleme katılan milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.



Bu Polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz.



HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur... pic.twitter.com/ajba24gDi8 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 31, 2022