Tıp öğrencisi Ahmet Enes Tekin 13 gündür kayıp

Kayseri'de 13 gündür haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin'i (25) arama çalışmaları sürüyor.

Ahmet Enes Tekin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiydi. 25 yaşındaki Tekin, 21 Temmuz'da annesiyle hastaneye gitti.



"Lavaboya gidiyorum." diyerek annesinin yanından ayrılan gençten bir daha haber alınamadı.

Polis, jandarma ve AFAD arama başlattı.

Ahmet Enes’in annesi Tülay Tekin, "En son hastanede gördüm. 'Lavaboya gidiyorum.' diyerek yanımdan ayrıldı. Sonra da bir daha göremedim. Hayatından endişe ediyorum. Bu kadar sorumsuz bir çocuk değildi, bizi bekletmezdi.'' diye konuştu.

Ekipler, Tekin'in son görüldüğü Derevenk Viyadüğü çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Baba Osman Tekin ise "Kendimize teselli vermeye çalışıyoruz ama her ihtimali de düşünüyoruz. Bu kadar uzun süre uzak kalması mümkün değil. Arkadaşlarıyla geçen sene tatile gitti. Tatilde kaldığı süre boyunca 10 defa telefonla konuştuk. Her şeyini haber verirdi.'' dedi.



Ahmet Enes Tekin'in aslında tıp fakültesinde okumak istemediği iddia edildi.



Osman Tekin, oğluna seslenerek şöyle konuştu:



"Tıp fakültesini sevmediğini, sırf biz istiyoruz diye, bizi kırmamak için devam ettiğini öğrendik. İstemiyorsan okuma oğlum. Her insan, hayatını okuyarak kazanmıyor. Evine gel. Eve gelmek istemiyorsan yerini bildir. Arkadaşlarına da sesleniyorum. En ufak bir bilginiz varsa lütfen bize ulaşın. Sağlıklı olduğunu, hayatta olduğunu bilmek bize yeter.''



Arama çalışmalarına gönüllüler de destek veriyor.

