Tipi nedeniyle mahsur kalan 755 kişi kurtarıldı

Kentte dün etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 16 ilçede 118 mahsur kalma olayı ve 20 trafik kazası meydana geldi.



Olaylardan etkilenen 755 kişi AFAD, ANDA, Jandarma, Kayseri Emniyet Müdürlüğü, sağlık, itfaiye, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve STK'lardaki ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlardan 385'i, konaklamaları için kamu tesislerine götürüldü.