31.01.2026 04:12

Son Güncelleme: 31.01.2026 04:32

Tipide can pazarı. Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı
AA

Jandarma, Karayolları ve AFAD ekipleri, yoğun tipinin etkili olduğu Ağrı-Kağızman karayolunda araçları kara saplanan 2 kişiyi kurtarmak için seferber oldu.

Ağrı'da şiddetli tipi hayatı adeta felç etti. Ekipler yollarda mahsur kalanlar için seferber oldu.

Ağrı-Kağızman karayolu Başkent köyü yakınlarında kamyonetleri kara saplanan ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

 

İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda mahsur kalan vatandaşlara ulaşılarak güvenli bölgeye götürüldü. Kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

