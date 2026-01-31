Tipide can pazarı. Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
31.01.2026 04:12
Son Güncelleme: 31.01.2026 04:32
Jandarma, Karayolları ve AFAD ekipleri, yoğun tipinin etkili olduğu Ağrı-Kağızman karayolunda araçları kara saplanan 2 kişiyi kurtarmak için seferber oldu.
Ağrı'da şiddetli tipi hayatı adeta felç etti. Ekipler yollarda mahsur kalanlar için seferber oldu.
Ağrı-Kağızman karayolu Başkent köyü yakınlarında kamyonetleri kara saplanan ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda mahsur kalan vatandaşlara ulaşılarak güvenli bölgeye götürüldü. Kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.