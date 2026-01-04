Tipinin ortasında kaldı. 8 aylık hamile kadına ambulans helikopter yetişti

Kar yağışı son günlerde tüm Türkiye'de etkisini gösteriyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışının yoğun olduğu ve kara ulaşımının mümkün olmadığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Alan köyünde yaşayan 8 aylık hamile kadının, ambulans helikopterle alınarak Şemdinli Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldığını açıkladı.

Hamile kadına şifa dileğinde bulunan Bakan Memişoğlu, bu operasyondan ötürü sağlık ekiplerine gönülden teşekkür ettiğini belirtti.