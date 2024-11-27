Tipiye yakalanan iki eşek ve 350 koyun donarak öldü

Karaman'da yayladan köye dönüşte yolunda kar ve tipiye yakalanan 2 çoban çevre köylere sığındı. 350 koyun ile 2 eşek  ise donarak öldü.

Tipiye yakalanan iki eşek ve 350 koyun donarak öldü

Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyü Yurt Pınarı Sağcabükü mevkisinde yayladan köye dönüş yapmaya çalışan çobanlar Erdal Aktaşlı ile Mehmet Tatlı, 900 koyundan oluşan sürüyle dün tipiye yakalandı.

Aktaşlı ile Tatlı da birbirlerini kaybederek yakınlardaki farklı köylere sığındı.

Çobanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

550 KOYUN SAĞ BULUNDU


350 küçükbaş hayvan ile 2 eşeğin donarak öldüğü belirlenirken, sağ bulunan 550 koyun çobanlara teslim edildi.

Aynı bölgede başka koyun sürülerinin de mahsur kaldığı, köylüler ile jandarma ekiplerinin arama çalışması yaptığı öğrenildi.

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