TİP'li başkan Emrah Karaçay'dan bakana teşekkür: "Büyük ihtimalle linç yiyeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cumartesi günü, 6 Şubat depremlerinin ardından devam eden inşa çalışmalarını yerinde incelemek için Hatay'ı ziyaret etti.

AFAD Afet Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısına başkanlık eden Bakan Kurum, vali, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MİLLEYHA KUŞ CENNETİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Toplantıda söz alan Türkiye İşçi Partili Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, daha önceki toplantıda Bakan Kurum'a teşekkür ettiği için sosyal medyada kendisinin linçe maruz kaldığını anımsatarak bu kez Milleyha Kuş Cenneti ile ilgili teşekkür etti.

Bölgenin Doğal Sit Alanı ilan edilmesinin çevre için doğru ve yerinde bir karar olduğunu belirten Karaçay, "Öncelikle linç edilmeyi göze alarak söylüyorum burada yapılan çalışma çok değerli bir çalışma. Yıllarca, on yıllarca çevre dostlarının bizim de mücadelesini verdiğimiz bir yerdi." dedi.