TİP'li başkan Emrah Karaçay'dan bakana teşekkür: "Büyük ihtimalle linç yiyeceğiz"
Samandağ Belediyesi'nin TİP'li Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Milleyha Kuş Cenneti için teşekkür etti. Karaçay, "Sosyal medyada yine güzel bir linç kampanyası da yiyeceğiz ama doğru olan şeye her zaman teşekkür edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cumartesi günü, 6 Şubat depremlerinin ardından devam eden inşa çalışmalarını yerinde incelemek için Hatay'ı ziyaret etti.
AFAD Afet Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısına başkanlık eden Bakan Kurum, vali, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
MİLLEYHA KUŞ CENNETİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ
Toplantıda söz alan Türkiye İşçi Partili Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, daha önceki toplantıda Bakan Kurum'a teşekkür ettiği için sosyal medyada kendisinin linçe maruz kaldığını anımsatarak bu kez Milleyha Kuş Cenneti ile ilgili teşekkür etti.
Bölgenin Doğal Sit Alanı ilan edilmesinin çevre için doğru ve yerinde bir karar olduğunu belirten Karaçay, "Öncelikle linç edilmeyi göze alarak söylüyorum burada yapılan çalışma çok değerli bir çalışma. Yıllarca, on yıllarca çevre dostlarının bizim de mücadelesini verdiğimiz bir yerdi." dedi.
"BÜYÜK İHTİMALLE LİNÇ YİYECEĞİZ"
Karaçay, "Burada imar alanlarının kapatılması ile ilgili vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada linç edilebileceğini belirten Karaçay, "Büyük ihtimalle sosyal medyada yine güzel bir linç kampanyası da yiyeceğiz ama doğru olan şeye her zaman teşekkür edeceğiz." diye konuştu.
"ÇİFTÇİLER İÇİN PLAN VAR MI?" SORUSU
Karaçay, sit alanı ilan edilen bölgede tarımla uğraşan veya arazisi olan vatandaşlar için bakanlığın bir planı olup olmadığını sordu.
Bakan Kurum da bakanlığa bağlı ilgili birimlerin vatandaşların mağduriyetini gidermeye yönelik çalışma yürüttüğünü kaydetti.
MİLLEYHA'YA SİT KALKANI
Milleyha Sulak Alanı geçen ay Doğal Sit Alanı olarak tescil edildi.
Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı kararı alınan kuş cennetinde korunan alan büyüklüğü üç katı artırılarak 126 hektardan 383 hektara yükseltildi.