TİP'ten Kılıçdaroğlu kararı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye hazırlanıyor. Son kararı vermek üzere MYK yetkilendirildi.

TİP'ten Kılıçdaroğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs değerlendirmesi
Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs değerlendirmesi Haberi Görüntüle

İşçi Partisi Parti Meclisi, hafta sonunda, depremzedelere desteğini göstermek amacıyla Hatay'da toplandı.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklenecek aday konusunda MYK'nın yetkilendirildiği açıklandı.

"MYK YETKİLENDİRİLMİŞTİR"

Bildiride, “’nun adaylığının desteklenmesi yönündeki değerlendirmemizi başta Emek ve Özgürlük İttifakı’ndaki müttefik kurumlar olmak üzere demokratik kamuoyuyla istişare ederek karar haline getirmek konusunda MYK yetkilendirilmiştir.” denildi.

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